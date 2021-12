Grazie a Mario Draghi l’Italia è Paese dell’anno per “The Economist” (Di venerdì 17 dicembre 2021) È certamente un bellissimo traguardo per il nostro Paese che da sempre vive all’ombra delle grandi potenze europee e mondiali, poter accettare il titolo di Paese dell’anno da parte del settimanale “The Economist”. I rappresentati politici collaborano per un unico programma, le percentuale delle vaccinazioni alle stelle, l’economia in ripresa. E tutto questo Grazie a Mario Draghi e al suo abile governo. Il lavoro di Mario Draghi porta l’Italia ad essere premiata come Paese dell’anno Dopo questi quasi due anni di grandissima difficoltà causata dalla pandemia, ricevere questo titolo è certamente una grandissima soddisfazione per l’Italia. Abbiamo passato dei mesi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) È certamente un bellissimo traguardo per il nostroche da sempre vive all’ombra delle grandi potenze europee e mondiali, poter accettare il titolo dida parte del settimanale “The”. I rappresentati politici collaborano per un unico programma, le percentuale delle vaccinazioni alle stelle, l’economia in ripresa. E tutto questoe al suo abile governo. Il lavoro diportaad essere premiata comeDopo questi quasi due anni di grandissima difficoltà causata dalla pandemia, ricevere questo titolo è certamente una grandissima soddisfazione per. Abbiamo passato dei mesi ...

christianrocca : Ma sì, dai, mandiamolo in prepensionamento al Quirinale, con i corazzieri con i pennacchi, con i pennacchi Per l’E… - RBeccarello : RT @bimbi_mr: ??ULTIMA ORA: THE ECONOMIST INCORONA DRAGHI, 'ITALIA PAESE DELL'ANNO'. Orgogliosi di Mario Draghi e della sua autorevolezza i… - luca_melloni : RT @christianrocca: Ma sì, dai, mandiamolo in prepensionamento al Quirinale, con i corazzieri con i pennacchi, con i pennacchi Per l’Econo… - CristianaAN : @matteorenzi Avvento del governo di Mario Draghi trionfo della politica, grazie a te Matteo - SteBertini : RT @bimbi_mr: ??ULTIMA ORA: THE ECONOMIST INCORONA DRAGHI, 'ITALIA PAESE DELL'ANNO'. Orgogliosi di Mario Draghi e della sua autorevolezza i… -