Grande Fratello Vip | Soleil Sorge | «Alex sotto le coperte diceva cose forti | io l’ho coperto | ho mentito» VIDEO

(Di venerdì 17 dicembre 2021)Belli è uscito dalla casa del GF Vip 6 da soli tre giorni, ma continua a essere al centro dei discorsi die degli altri gieffini. Ieri sera Davide Silvestri ha interrogato la sua coinquilina in merito al loro amico in comune e le ha fatto domande molto specifiche sul tipo di...

Advertising

nomeutentetina : RT @crazylo91591062: Miriana fa il verso della gattina Grande fratello: 'Miriana e Sophie cambio batteria' Biagio: 'grazie grande frate… - redazionerumors : Questa edizione del Grande Fratello Vip è stata sicuramente segnata dal triangolo amoroso formato da Delia Duran, A… - blogtivvu : Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip: tre ingressi stasera? Ecco i possibili nomi - FRANCESCOASROM7 : @frangis105 @fairytale10101 Io Non Credo Che Sole Abbandonerà Perché Il Grande Fratello Non Può Permettersi Un Altr… - DioBenedicaMe : RT @discepolo_delGF: Comunque il grande fratello rappresenta la società di merda italiana ovvero che la donna ha sempre colpa, e gli uomini… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

L'attore, dopo alcune ore di silenzio in seguito alla squalifica alVip 2021 è tornato ufficialmente sui social. Con i followers ha condiviso alcuni momenti della sua prima giornata a ...Proseguono gli scontri tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge nella Casa delVip . Ieri l'imprenditore campano si trovava in camera sua (invitato da Davide Silvestri ) ma l'italo americana gli ha chiesto di andare via. Gianmaria e Soleil a "colpi" di energie ...Alex Belli torna al Grande Fratello Vip 2021 per Soleil?/ Jessica "Si sarà reso conto dal web che.". La più grande delle principesse Selassiè svela di considerare Alex Belli e Delia Duran gli attori ...Nadal: sono felice di tornare. Voglio lottare (Alessandro Mastroluca, Corriere dello Sport) Il gran giorno è arrivato. Oggi, non prima delle sedici ora italiana, Rafa Nadal tornerà in campo al Mubadal ...