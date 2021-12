Grande Fratello Vip, Maria Monsé tuona: ''Sophie Codegoni è la peggiore'' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Maria Monsé commenta il breve ma intenso percorso al Grande Fratello Vip, lanciando pesanti accuse ad alcuni concorrenti del Gf Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 17 dicembre 2021)commenta il breve ma intenso percorso alVip, lanciando pesanti accuse ad alcuni concorrenti del Gf Vip.

Advertising

rtl1025 : Tutta RTL 102.5 si stringe attorno ad una grande amica, Deborah #Compagnoni, e alla sua famiglia per la tragica per… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l'ira di Soleil Sorge: 'Se entra Luca Vismara esco io, ama irritarmi' - VittorioMastro8 : RT @crazylo91591062: Miriana fa il verso della gattina Grande fratello: 'Miriana e Sophie cambio batteria' Biagio: 'grazie grande frate… - mf_Loppostodite : Non guardo il Grande Fratello perché mi fa pena, ma tra i personaggi c'è Manuel! per cui fate vincera la dignità, e non le buffonate! - Sara25802788 : RT @rtl1025: Tutta RTL 102.5 si stringe attorno ad una grande amica, Deborah #Compagnoni, e alla sua famiglia per la tragica perdita del fr… -