Grande Fratello Vip, il daytime di venerdì 17 dicembre (Di venerdì 17 dicembre 2021) Durante il daytime del GF Vip di venerdì 17 dicembre, il reality show è tornato sul piccolo schermo con numerosi colpi di scena. GF Vip, la rivelazione di Gianmaria Antinolfi nel daytime: “L’ansia mi sta distruggendo” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Durante ildel GF Vip di17, il reality show è tornato sul piccolo schermo con numerosi colpi di scena. GF Vip, la rivelazione di Gianmaria Antinolfi nel: “L’ansia mi sta distruggendo” su Donne Magazine.

Advertising

rtl1025 : Tutta RTL 102.5 si stringe attorno ad una grande amica, Deborah #Compagnoni, e alla sua famiglia per la tragica per… - GrandeFratello : Popolo dei social, vi siete espressi numerosi e finalmente vi sveliamo le frasi iconiche che hanno vinto il contest… - MediasetPlay : Vogliamo invadere lo studio di Grande Fratello con Gaia e Giulia! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in dire… - Jo_fer7 : @dordoradory @RandallFlagg19K @Nick_Nicola29 @alravssandson @Paolo3_P @barbarab1974 Vai a seguire il Grande Fratello - sonoingenua_ : Soleil: “il grande fratello e il suo vincitore cosa dovrebbero rappresentare? Verità, contenuti, divertimento, dina… -