Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi offeso da Soleil Sorge: lei sostiene che lui porti energie negative (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge non riescono proprio a trovare il loro equilibrio; ieri sera l’imprenditore napoletano è entrato nella camera dove si trovavano la gieffina e Davide Silvestri, proprio sotto invito di quest’ultimo. La reazione di Soleil, però, è stata a dir poco esagerata… Leggi anche: Grande Fratello Vip, Davide Silvestri volta le spalle... Leggi su donnapop (Di venerdì 17 dicembre 2021)non riescono proprio a trovare il loro equilibrio; ieri sera l’imprenditore napoletano è entrato nella camera dove si trovavano la gieffina e Davide Silvestri, proprio sotto invito di quest’ultimo. La reazione di, però, è stata a dir poco esagerata… Leggi anche:Vip, Davide Silvestri volta le spalle...

Advertising

Leonessa121 : RT @rtl1025: Tutta RTL 102.5 si stringe attorno ad una grande amica, Deborah #Compagnoni, e alla sua famiglia per la tragica perdita del fr… - the_backdoorTM : @Gigi_1234567890 Mi sto collegando pochissimo proprio per questo motivo. Appena iniziano i tg cambio canale, piutto… - blogtivvu : Gabriele Rossi non rifarebbe il Grande Fratello Vip? “L’ho pagato sulla mia pelle!” - ciao1414 : RT @Li_on000: Aldo io sto grande fratello te lo faccio vincere !!! #aldoresta #gfvip - rtl1025 : Tutta RTL 102.5 si stringe attorno ad una grande amica, Deborah #Compagnoni, e alla sua famiglia per la tragica per… -