Grande Fratello Vip, confermata la puntata del venerdì a gennaio: Mediaset ci ripensa e rimanda la fiction (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip la spunta e viene confermata per gennaio la puntata del venerdì da Mediaset, che modifica i palinsesti. La rete decide infatti di fare una variazione, ritardando l'uscita della fiction Più forti del destino. Il reality di Alfonso Signorini continua a macinare ascolti, arrivando al 23.5% di share nella serata di lunedì 13 dicembre, battuto solo dalla serie Blanca su Rai1. Per questo successo sarebbe arrivata la decisione di evitare lo spostamento al giovedì, almeno per il momento. Più temuta, forse, la concorrenza di Sanremo e per la settimana del Festival anche il Grande Fratello Vip si ferma.

