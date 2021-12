Grande Fratello VIP cambia giorno da venerdì a giovedì: ecco da quando (Di sabato 18 dicembre 2021) Cambio di programma in vista per il Grande Fratello VIP, la seconda puntata settimanale del venerdì con il reality salterà definitivamente dalla programmazione settimanale e verrà anticipato al giovedì: scopriamo tutti i dettagli in merito e da quando avverrà il cambio. Leggi anche: Gf VIP venerdì: chi abbandona la casa stasera e chi sono i nuovi concorrenti? Gf... Leggi su donnapop (Di sabato 18 dicembre 2021) Cambio di programma in vista per ilVIP, la seconda puntata settimanale delcon il reality salterà definitivamente dalla programmazione settimanale e verrà anticipato al: scopriamo tutti i dettagli in merito e daavverrà il cambio. Leggi anche: Gf VIP: chi abbandona la casa stasera e chi sono i nuovi concorrenti? Gf...

Advertising

rtl1025 : Tutta RTL 102.5 si stringe attorno ad una grande amica, Deborah #Compagnoni, e alla sua famiglia per la tragica per… - GrandeFratello : Popolo dei social, vi siete espressi numerosi e finalmente vi sveliamo le frasi iconiche che hanno vinto il contest… - MediasetPlay : Vogliamo invadere lo studio di Grande Fratello con Gaia e Giulia! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in dire… - AnnaMariaDinap5 : Questo è il Grande Fratello dell'amicizia che se metti 10 metri di lingua in bocca sei un grande amico #gfvip - maravilhaSoleil : NON IL GRANDE FRATELLO CHE VUOLE METTERE ALLA PROVA L'AMORE TRA SOLEIL E SOPHIE COME UN TEMPTATION ISLAND QUALUNQUE… -