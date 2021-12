Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della nuova puntata, stasera su Canale 5 (Di venerdì 17 dicembre 2021) stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 28esima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo. Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 28a puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Tre nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa per entrare nella casa più spiata d'Italia. Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni. stasera entreranno tre nuovi concorrenti: la prima e la più conosciuta è l'attrice Eva Grimaldi, volto noto al pubblico per le numerose fiction che l'hanno vista protagonista. Gli altri due vipponi a varcare ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021)su5 alle 21:45 va in onda la 28esimadelVip 6: ecco alcunedi quello che vedremo. IlVip 6 è alla sua 28a- in ondasu5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Tre nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa per entrare nella casa più spiata d'Italia. Nuovo appuntamento con ilVip 6 e con leentreranno tre nuovi concorrenti: la prima e la più conosciuta è l'attrice Eva Grimaldi, volto noto al pubblico per le numerose fiction che l'hanno vista protagonista. Gli altri due vipponi a varcare ...

