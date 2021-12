Grande Fratelli Vip, Soleil Sorge: “È incinta di Alex Belli” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Senza dubbio una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 6 è Soleil Sorge. Fin dal primo giorno infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita al centro dell’attenzione mediatica e col passare delle settimane ha fatto spesso discutere. In particolare negli ultimi due mesi non si è parlato altro che del flirt nato tra l’influencer e Alex Belli che non è di certo passato inosservato. Solo qualche giorno fa però l’attore è stato squalificato dal programma, per aver violato le regole durante l’incontro con sua moglie Delia Duran, e attualmente Soleil si sta leccando le ferite. Sul web nel mentre la Sorge ha diviso gli utenti. Mentre in molti supportano e sostengono l’ex corteggiatrice, tanti altri non perdono occasione per attaccarla per via ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 17 dicembre 2021) Senza dubbio una delle protagoniste assolute delFratello Vip 6 è. Fin dal primo giorno infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita al centro dell’attenzione mediatica e col passare delle settimane ha fatto spesso discutere. In particolare negli ultimi due mesi non si è parlato altro che del flirt nato tra l’influencer eche non è di certo passato inosservato. Solo qualche giorno fa però l’attore è stato squalificato dal programma, per aver violato le regole durante l’incontro con sua moglie Delia Duran, e attualmentesi sta leccando le ferite. Sul web nel mentre laha diviso gli utenti. Mentre in molti supportano e sostengono l’ex corteggiatrice, tanti altri non perdono occasione per attaccarla per via ...

Advertising

ernesto_fasano : @Inter @ChrisEriksen8 Noi fratelli neroazzurri abbiamo avuto l'onore ed il privilegio di avere in rosa uno vero cam… - ernesto_fasano : @Inter @ChrisEriksen8 Noi fratelli neroazzurri abbiamo avuto l'onore ed il privilegio di avere in rosa uno vero cam… - Alessan60232237 : RT @KCamparmo: “L’essere fratelli è già segno della presenza del regno di Dio e nello stesso tempo è profezia che ciò che verrà sarà più gr… - KCamparmo : “L’essere fratelli è già segno della presenza del regno di Dio e nello stesso tempo è profezia che ciò che verrà sa… - FalceAnna : Aldo e Manuel si vogliono bene come due vere fratelli dai Aldo resti grande fratello devi stare vicino a Manuel, so… -