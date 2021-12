Gran Bretagna, oggi 93.045 casi e 111 morti: contagi Omicron raddoppiati in 24 ore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per il terzo giorno consecutivo nel Regno Unito si registra un record assoluto di contagi da Covid: sono stati 93.045 nelle ultime 24 ore, con 111 morti. I ricoverati 7.611, di cui 875 sotto... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per il terzo giorno consecutivo nel Regno Unito si registra un record assoluto dida Covid: sono stati 93.045 nelle ultime 24 ore, con 111. I ricoverati 7.611, di cui 875 sotto...

