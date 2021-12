Governo: le famiglie potranno pagare le bollette di gas e luce in 10 rate (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le famiglie potranno rateizzare in 10 rate le bollette di luce e gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022. Lo prevede l’emendamento del Governo alla manovra. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Leizzare in 10ledie gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022. Lo prevede l’emendamento delalla manovra.

