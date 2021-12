“Gomorra – Stagione Finale” | gli ultimi due episodi | le anticipazioni

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La resa dei contiUna resa dei contigrazie a ““. In onda questa sera arrivano così i dueattesi duedi, il cult Sky Original prodotto da Cattleya. Nell’ultimo appuntamento, i cuidue capitoli sono diretti rispettivamente da Marco D’Amore e Claudio Cupellini. La tensione è alle stelle: Genny (Salvatore Esposito) pronto finalmente a partire farà pressione su Ruggieri perché scopra dove hanno nascosto Pietrino, suo figlio. Si creeranno anche alleanze per aiutare Ciro Di Marzio (Marco D’Amore). Ma tutto sta per cambiare per sempre. I dieci nuovidi– ...

Tutte le cose devono finire e, dopo cinque stagioni, il momento è arrivato anche per. Le ultime due puntate dellafinale escono oggi, venerdì 17 dicembre , in prima visione su Sky Atlantic . Sul piccolo schermo andrà in scena una resa dei conti ormai impossibile da ...Questa sera andranno in onda su Sky gli episodi che chiudono lafinale di. Come promemoria per l'appuntamento, la pay ha firmato una pubblicità sulle pagine dei quotidiani dedicata alla serie. Su uno sfondo nero i volti di Genny e Ciro, ...Eccome dove e quando vedere gli ultimi due episodi della stagione finale di Gomorra, in onda venerdì 17 dicembre 2021.Una resa dei conti che sembra sempre più impossibile da evitare e che promette di essere definitiva è al centro degli ultimi episodi ...