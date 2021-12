Gomorra | ecco com’è finito

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 18 dicembre 2021) Salvatore Esposito e Marco D'Amore Dopo sette anni, cinque stagioni e cinquantotto episodi, si è conclusa su Sky l’epopea di– La Serie, un progetto che ha stravolto a suo modo la serialità italiana, fatto discutere e creato personaggi iconici. La lotta per il potere e per il controllo di Napoli, che ha visto la famiglia Savastano affrontare molti spietati e provvisori nemici, nell’ultimo atto ha rimesso l’uno contro l’altro i due protagonisti storici Genny Savastano (Salvatore Esposito) e Ciro Di Marzio (Marco D’Amore), amici inseparabili e nemici irriducibili. E il finale, in fin dei conti, poteva essere soltanto uno. Dopo tante lotte, rinunce, sofferenze e sbagli senza possibile perdono, Ciro e Genny sono morti insieme, sulla spiaggia, davanti a quel mare che è stato testimone di alcune tra le sequenze più drammatiche e particolari di ...