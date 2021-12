Gomorra 5 ultima puntata | trama e anticipazioni 17 dicembre 2021

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021). La serie tv tratta dal romanzo di Saviano torna su Sky Atlantic HD con la quinta eddella stagione finale venerdì 17. Come sempre andranno in onda due episodi alla volta. Ecco di seguito tutte lesulla. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICAepisodio 9. Genny fa pressione su Ruggieri per sapere dov’è suo figlio e poi tranquillizza Azzurra che appena Pietro sarà di nuovo a casa se ne andranno per sempre: è già tutto pronto. Ma Genny non sospetta nulla di ciò che sta accadendo alle sue spalle: Ciro e Nunzia si stanno muovendo e con l’aiuto di nuovi inaspettati alleati, cercheranno in tutti i modi di impedire a Genny di ...