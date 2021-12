Gomorra 5 | le anticipazioni trama e cast della quinta e ultima puntata | il gran finale

(Di venerdì 17 dicembre 2021)5: leStasera, venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Atlantic (canale 110 del telecomando Sky) e Sky Cinema 1 va in onda ladi5, l’ultimo attoserie tv conosciuta in tutto il mondo. La regia è divisa tra Marco D’Amore (attore che interpreta Ciro) e Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordiserie. D’Amore dirige i primi 5 episodi e il nono, Cupellini il 6, il 7, l’8 e il 10. Entrambi sono anche supervisori artistici. Ma vediamo lesulla...

Una resa dei conti che sembra sempre più impossibile da evitare e che promette di essere definitiva è al centro degli ultimi, attesissimi due episodi di- Stagione finale : il cult Sky Original prodotto da Cattleya, questa sera dalle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic , disponibili in streaming su Now e anche on demand. Nell'ultimo ...ultimi due episodi: l'ultima sfida tra Genny e Ciro Nella penultima puntata Genny fa di tutto per sapere dove è stato portato il piccolo Pietro. Il rapimento del figlio del ...Gomorra 5: le anticipazioni (trama e cast) della quinta e ultima puntata della serie tv in onda stasera venerdì 17 dicembre 2021 ore 21,15 ...Una resa dei conti finale grazie a "Gomorra Stagione Finale".In onda questa sera arrivano così i due ultimi attesi due episodi di GOMORRA ...