Gomorra 5, gli sceneggiatori: “È finita come volevano i personaggi, non come volevamo noi” (Di venerdì 17 dicembre 2021) La video intervista a Claudio Cupellini, Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, regista e sceneggiatori di Gomorra 5: lo scontro finale tra Genny e Ciro è su Sky e Now Tv. Era il 6 maggio 2014 quando Gomorra - La serie ha esordito sul piccolo schermo: dopo sette lunghi anni, cinque stagioni e un film, il viaggio è arrivato al termine. Almeno per ora. Gomorra 5, 10 nuovi episodi su Sky e Now Tv dal 19 novembre, è l'atto finale di un racconto nato con il romanzo di Roberto Saviano, proseguito al cinema grazie al film di Matteo Garrone e poi evolutosi in televisione grazie alla serie creata da Stefano Sollima. Fin dal primo momento i due grandi pilastri sono stati Genny Savastano e Ciro Di Marzio: interpretati rispettivamente da Salvatore … Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021) La video intervista a Claudio Cupellini, Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, regista edi5: lo scontro finale tra Genny e Ciro è su Sky e Now Tv. Era il 6 maggio 2014 quando- La serie ha esordito sul piccolo schermo: dopo sette lunghi anni, cinque stagioni e un film, il viaggio è arrivato al termine. Almeno per ora.5, 10 nuovi episodi su Sky e Now Tv dal 19 novembre, è l'atto finale di un racconto nato con il romanzo di Roberto Saviano, proseguito al cinema grazie al film di Matteo Garrone e poi evolutosi in televisione grazie alla serie creata da Stefano Sollima. Fin dal primo momento i due grandi pilastri sono stati Genny Savastano e Ciro Di Marzio: interpretati rispettivamente da Salvatore …

Advertising

SalvioEspo : Manca una settimana alla fine di #Gomorra !!! Questa #Gomorra5 ha già riservato tantissime sorprese , colpi di scen… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Gomorra 5, gli sceneggiatori: “È finita come volevano i personaggi, non come volevamo noi”… - LauraIlluminat2 : @damore_marco @SalvioEspo @SkyItalia @NOWTV_It ???? si però pure girare il coltello nella piaga così nemmeno va bene… - mirko_ita_eu : Molto bella la serie. Ben fatta. Bravissimi gli attori. Bravissimi i registi, sceneggiatori ecc. Forse un po tropp… - inciu_cessa : Oggi buongiorno un cazzo gli ultimi due episodi di Gomorra per sempre non sono per niente pronta lasciatemi stare… -