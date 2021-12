“Gli Oasis di una volta” è il nuovo singolo di Giusy Ferrreri | le curiosità

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Dal suo clamoroso esordio del 2008 ad oggi,Ferreri ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi In attesa della partecipazione al 72° Festival di Sanremo con il brano “MIELE”,FERRERI torna con un primo intrigante assaggio del suopercorso artistico, il brano “GLIDI UNA” (Columbia/Sony Music), da oggi, venerdì 17 dicembre, in radio e disponibile in digitale (https://ferreri.lnk.to/Gli)! Sempre da oggi è online anche il visual video del brano, per la regia di Fabrizio Conte e la casa di produzione Borotalco, visibile al seguente link: https://youtu.be/-icqjSca0qY Leggi anche: HINNOMINATE: I FRATELLI RODRIGUEZ MOSTRANO LA NUOVA COLLEZIONE Donna dei record,...

giusyferreri : «Come Cenerentola a mezzanotte…» ?? Il mio nuovo singolo "GLI OASIS DI UNA VOLTA" è FUORI ORA! ?????? Correte ad asco… - giusyferreri : Sapete che c'è? Voglio svelarvi giusto una cosa… "GLI OASIS DI UNA VOLTA", il mio nuovo singolo, fuori venerdì 17 d…

In attesa della partecipazione al 72° Festival di Sanremo con il brano "MIELE", GIUSY FERRERI torna con un primo intrigante assaggio del suo nuovo percorso artistico, il brano GLI OASIS DI UNA VOLTA. Sempre da oggi è online anche il visual video del brano, per la regia di Fabrizio Conte e la casa di produzione Borotalco. IL VIDEO WEB & SOCIAL www.giusyferreriofficial.it