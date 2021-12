Giusy Ferreri anche d'inverno, il ritorno alle origini con Gli Oasis di una volta (Di venerdì 17 dicembre 2021) È una nuova svolta artistica, quella di Giusy Ferreri, che negli ultimi anni è stata una delle grandi protagoniste, per non dire regine, dei tormentoni estivi. Una svolta che, per ora, suona come un ritorno alle origini o, quantomeno, a quello che cantava prima di darsi alle hit dell’estate. Procedendo con ordine, Giusy Ferreri parteciperà a Sanremo 2022: la sua quarta volta sul palco dell’Ariston, dopo quelle del 2011, 2013, 2017. Il 2017 è anche l’anno del suo ultimo lavoro discografico (intitolato Girotondo), anche se sarebbe più corretto specificare «ad oggi», poiché l’annuncio della partecipazione al Festival si accompagna anche a quello di una ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) È una nuova sartistica, quella di, che negli ultimi anni è stata una delle grandi protagoniste, per non dire regine, dei tormentoni estivi. Una sche, per ora, suona come uno, quantomeno, a quello che cantava prima di darsihit dell’estate. Procedendo con ordine,parteciperà a Sanremo 2022: la sua quartasul palco dell’Ariston, dopo quelle del 2011, 2013, 2017. Il 2017 èl’anno del suo ultimo lavoro discografico (intitolato Girotondo),se sarebbe più corretto specificare «ad oggi», poiché l’annuncio della partecipazione al Festival si accompagnaa quello di una ...

Advertising

dancer83tp : RT @SPYit_official: Cosa ne pensate? #GliOasisdiunavolta #GiusyFerreri #musicaitaliana - Tony969696 : RT @IlContiAndrea: A me la Giusy piace sempre. La ballad Gli Oasis Di Una Volta è scritta da Piero Romitelli, Gaetano Curreri, Mario Fanizz… - Tony969696 : RT @GiovanniVerdoli: Che meraviglia il nuovo singolo e video “Gli Oasis di una volta” di @giusyferreri. Spero che questo sound sia prevalen… - Tony969696 : RT @fabiofabbretti: Ridendo e scherzando, in 13 anni Giusy Ferreri ha conquistato 1 disco di diamante e 18 dischi di platino. Azz. #GliOasi… - Tony969696 : RT @MondoTV241: GIUSY FERRERI: da oggi in radio e in digitale il nuovo singolo “GLI OASIS DI UNA VOLTA” #GiusyFerreri -