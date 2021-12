Giustizia privata: nascondeva in casa pistole, fucili e machete: 30enne arrestato dai Carabinieri (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sezze. Aveva un intero arsenale di armi stipato all’interno della sua abitazione a Sezze. Tra gli arnesi di suo possesso comparivano: fucili e pistole ad aria compressa, coltelli, pugnali, machete e una mazza da baseball. Non si faceva mancare nulla in pratica. Ora l’uomo, però, è in arresto per detenzione illegale di armi e munizioni, e dovrà rispondere dei suoi reati davanti agli agenti che lo hanno perquisito e condotto successivamente in Caserma. Leggi anche: Sezze: rissa…a colpi di seghetto per potare, 25enne finisce con la mano squarciata L’arresto a Sezze Era la sera del 15 dicembre scorso, quando i Carabinieri della Compagnia Locale, a Sezze, hanno deciso di perquisire un uomo di 30 anni già sotto osservazione per i suoi spostamenti e dunque già noto alle forze dell’ordine. Le indagini che hanno preceduto la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sezze. Aveva un intero arsenale di armi stipato all’interno della sua abitazione a Sezze. Tra gli arnesi di suo possesso comparivano:ad aria compressa, coltelli, pugnali,e una mazza da baseball. Non si faceva mancare nulla in pratica. Ora l’uomo, però, è in arresto per detenzione illegale di armi e munizioni, e dovrà rispondere dei suoi reati davanti agli agenti che lo hanno perquisito e condotto successivamente in Caserma. Leggi anche: Sezze: rissa…a colpi di seghetto per potare, 25enne finisce con la mano squarciata L’arresto a Sezze Era la sera del 15 dicembre scorso, quando idella Compagnia Locale, a Sezze, hanno deciso di perquisire un uomo di 30 anni già sotto osservazione per i suoi spostamenti e dunque già noto alle forze dell’ordine. Le indagini che hanno preceduto la ...

CorriereCitta : Giustizia privata: nascondeva in casa pistole, fucili e machete: 30enne arrestato dai Carabinieri - YvanGoSlow24 : ?????| Giustizia Privata - inverso_l : @vitalbaa Io avrei risposto 'perché prima veniva applicato lo stato di diritto? Strano, non me ne ero accorto..sara… - pmontevecchio : E se le Procure non li arrestano? Si può andare a Palazzo della Regione a fare giustizia privata? - Gigino491 : @RaiDue #Ravanusa la gestione del gas metano è un bel malloppo, quindi viene data a dei Parassiti come Benetton che… -