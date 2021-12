Giulio Raselli sbotta contro Andrea Nicole: “Non ha rispetto del lavoro altrui…” (FOTO) (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quello che è accaduto durante la puntata di ieri di Uomini e Donne al trono di Andrea Nicole ha lasciato tutti senza parole e in molti sono intervenuti sui social per commentare, tra questi anche Giulio Raselli. Lui è stato prima corteggiatore e poi tronista del programma, ma in entrambi i casi non ha avuto L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quello che è accaduto durante la puntata di ieri di Uomini e Donne al trono diha lasciato tutti senza parole e in molti sono intervenuti sui social per commentare, tra questi anche. Lui è stato prima corteggiatore e poi tronista del programma, ma in entrambi i casi non ha avuto L'articolo proviene da KontroKultura.

StraNotizie : Alessandro Basciano verso il Grande Fratello Vip: è lui il sostituto di Giulio Raselli - sunvarry94s : Non hanno fatto entrare quella testa calda di Giulio Raselli per far entrare Ale Basciano #gfvip - vincycernic2 : Cioè Alfonso tu mi stai dicendo che hai fatto saltare quella testa calda Giulio Raselli per lui? No Maria questo no… - 8brokensoul8 : Ma questo è Giulio Raselli dopo 2 anni di pandemia? #uominedonne - T98220467 : @icantchangesp mixato a giulio raselli -