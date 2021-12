Giulia Cavaglià, il fidanzato Federico Chimirri concorrente di un famosissimo programma tv: ecco dove lo abbiamo visto ieri sera (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’ingresso di Giulia Cavaglià al Gf Vip 6 è saltato nelle scorse settimane. Decisamente meglio è andata, però, al fidanzato Federico Chimirri. Il ragazzo, infatti, è tra gli aspiranti concorrenti di Masterchef 11. La nuova edizione del talent culinario ha esordito ieri sera su Sky 1 e nel secondo episodio della serata è spuntato proprio Chimirri. Il fidanzato dell’ex tronista, infatti, si è scoperto che ha come ambizione quella di diventare uno chef. Sui social si descrive come deejay e in passato è stato anche corteggiatore di Sara Affi Fella e Nilufar Addati a Uomini e Donne. Inoltre, in passato ha avuto anche un flirt con Silvia Provvedi de Le Donatella, ha un figlio di 5 anni e attualmente sembra essere felicissimo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’ingresso dial Gf Vip 6 è saltato nelle scorse settimane. Decisamente meglio è andata, però, al. Il ragazzo, infatti, è tra gli aspiranti concorrenti di Masterchef 11. La nuova edizione del talent culinario ha esorditosu Sky 1 e nel secondo episodio dellata è spuntato proprio. Ildell’ex tronista, infatti, si è scoperto che ha come ambizione quella di diventare uno chef. Sui social si descrive come deejay e in passato è stato anche corteggiatore di Sara Affi Fella e Nilufar Addati a Uomini e Donne. Inoltre, in passato ha avuto anche un flirt con Silvia Provvedi de Le Donatella, ha un figlio di 5 anni e attualmente sembra essere felicissimo ...

VirginiaBianco3 : ma è il fidanzato di giulia cavaglia di uomini e donne #MasterChefIt - VirginiaBianco3 : @_alxbw_ fidanzato di giulia cavaglia - psyzens : perché hanno tolto la possibilità a giulia cavaglià e giulio per far entrare altri vecchi non lo capisco - NethipEdien2000 : RT @quellaltaaa: non so se preferisco questo o quello di giulia cavaglia - quellaltaaa : non so se preferisco questo o quello di giulia cavaglia -

