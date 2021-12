“Giù le mani dai bambini”. Una petizione contro il vaccino per i bimbi (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ partita la campagna vaccinale per i bambini da 5 anni e parte anche la raccolta firme contro il vaccino per i bimbi. L’iniziativa è di Italexit per l’Italia come spiegano in una nota: “Una grande azione di sensibilizzazione ed informazione su tutto il territorio nazionale; una petizione rivolta al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai Ministri del Governo, ai Parlamentari della Repubblica per richiedere lo stop alla vaccinazione pediatrica anticovid e la cessazione della ormai inaccettabile legislazione di emergenza”.“Questa la campagna con la quale ITALEXIT PER L’ITALIA, il partito fondato dal Senatore Gianluigi Paragone che si batte per portare l’Italia fuori dalla gabbia dell’Unione Europea, intende rilanciare su tutto il territorio nazionale la lotta ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ partita la campagna vaccinale per ida 5 anni e parte anche la raccolta firmeilper i. L’iniziativa è di Italexit per l’Italia come spiegano in una nota: “Una grande azione di sensibilizzazione ed informazione su tutto il territorio nazionale; unarivolta al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai Ministri del Governo, ai Parlamentari della Repubblica per richiedere lo stop alla vaccinazione pediatrica anticovid e la cessazione della ormai inaccettabile legislazione di emergenza”.“Questa la campagna con la quale ITALEXIT PER L’ITALIA, il partito fondato dal Senatore Gianluigi Paragone che si batte per portare l’Italia fuori dalla gabbia dell’Unione Europea, intende rilanciare su tutto il territorio nazionale la lotta ...

Advertising

heather_parisi : 'Giù le Mani dai Bambini' Sabato, 18 Dicembre Ore 12 Ne parliamo con @gparagone Live su HeatherParisiTv Face… - LegaSalvini : Paolo Borchia: da Bruxelles l’ennesima eurofollia, giù le mani dalle abitazioni degli italiani!… - DSantanche : Prima #Draghi, ora #Ue: Giù le mani dalle case degli italiani. Dopo la riforma del catasto voluta dal #governo, arr… - davidelgaudio : RT @Carmen24583545: Pistacchio Is the new Nutella ...lo azzeccano ovunque. Giù le mani dagli struffoli uè!!! - Giu_ggiola : RT @Illich__: vorrei dire al 2022 che sto uscendo con le mani alzate. -

Ultime Notizie dalla rete : Giù mani Gianluca Pagliuca e i suoi 55 anni: "Primo contratto da 500 mila lire, ero felice. Ora tifo per mio figlio" "Credo mille o giù di lì. Di buttarmi per terra non ne ho più voglia. Però continua a piacermi da ... Guai a pensare di vincere a mani basse" Lo scudetto chi lo vince? "Credo che andremo in finale con ...

I 114 del gruppo fritto misto tra le lusinghe per il Quirinale e il timore di andare al voto Chi è quello con le mani in tasca giù nel cortiletto di Montecitorio? Nicola Acunzo di anni 45, eletto con i 5 Stelle, fuoriuscito per non aver restituito parte dello stipendio e di professione ...

Vaccino, De Luca: giù mani da bimbi? Somari irresponsabili askanews "Credo mille odi lì. Di buttarmi per terra non ne ho più voglia. Però continua a piacermi da ... Guai a pensare di vincere abasse" Lo scudetto chi lo vince? "Credo che andremo in finale con ...Chi è quello con lein tascanel cortiletto di Montecitorio? Nicola Acunzo di anni 45, eletto con i 5 Stelle, fuoriuscito per non aver restituito parte dello stipendio e di professione ...