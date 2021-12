Giovanni Soldini e Maserati Multi 70, nuova sfida: la RORC Transatlantic Race (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 2022 per Giovanni Soldini e il team Maserati Multi 70 riprenderà nel segno delle sfide: l’8 gennaio saranno impegnati nelle Isole Canarie per partecipare alla ottava edizione della RORC Transatlantic Race. Ieri la partenza Porto Lotti a La Spezia per la regata organizzata dal Royal Ocean Racing Club, in associazione con l’International Maxi Association (IMA) e il Yacht Club de France. Giovanni Soldini, assalto alla RORC Transatlantic Race Per questo trasferimento, che durerà circa 4 giorni, Giovanni Soldini navigherà con tre membri del suo team – Thomas Joffrin, Francesco Pedol e Oliver Herrera Perez – e Will Harris, co-skipper del Team Malizia. ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 2022 pere il team70 riprenderà nel segno delle sfide: l’8 gennaio saranno impegnati nelle Isole Canarie per partecipare alla ottava edizione della. Ieri la partenza Porto Lotti a La Spezia per la regata organizzata dal Royal Ocean Racing Club, in associazione con l’International Maxi Association (IMA) e il Yacht Club de France., assalto allaPer questo trasferimento, che durerà circa 4 giorni,navigherà con tre membri del suo team – Thomas Joffrin, Francesco Pedol e Oliver Herrera Perez – e Will Harris, co-skipper del Team Malizia. ...

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Soldini Giovanni Soldini nello spot di Etilika.it per i vini made in Italy Protagonista dello spot - con la regia di Peppe Toia e la fotografia di Filippo Genovese - è Giovanni Soldini. Nel filmato il celebre navigatore sottolinea la sua scelta di sostenere prodotti di ...

