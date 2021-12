“Giocatori minacciati dai club!” | caos sulla Coppa d’Africa

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Arrivano nuove dichiarazioni a sorpresa: a tre settimane dall’inizio, la competizione continua ad essere a rischio Tanto, mille voci, diverse indiscrezioni. Si svolgerà oppure no? Al momento sembra in dubbio, nonostante le smentite di rito. Dalla Francia, qualche giorno fa, hanno anticipato quello che potrebbe accadere: competizione annullata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Giocatori minacciati

Coppa d'Africa, la rivelazione del ct del Marocco: 'dai club' Halilhodzic © LaPresseIl ct del Marocco Vahid Halilhodzic ha espresso il suo timore che la Coppa d'Africa, in ...Arbitri insultati e, costretti a chiudersi nello spogliatoio e chiamare le forze dell'ordine, calci traa fine partita e petardi in campo. Sono alcuni tra i fatti avvenuti sui campi di calcio dell'...La Coppa d'Africa continua a far discutere a causa della diffusione del Covid: in più arriva la rivelazione del ct del Marocco ...Vahid Halilhodzic, commissario tecnico del Marocco, ha parlato della Coppa d'Africa nel corso della sua intervista a France Presse.