Gioca inconsapevolmente con uno dei molluschi più velenosi al mondo | “Sembra un Pokémon” Il video diventa virale su TikTok

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Un utente disi è imbattuto in una creatura marina potenzialmente pericolosa mentre si godeva una giornata in spiaggia a Stradbroke Island, in Australia. Come riportato dal Daily Mail, il giovane ha pubblicato ilsul social martedì 7 dicembre. “Qualcuno sa di cosa si tratta?“, ha chiesto ai follower. A quel punto, la scoperta: era un Drago Blu, il cui nome scientifico è Glaucus atlanticus, ovvero una “lumaca di mare” che gli avrebbe potuto procurare uno shock anafilattico nel caso di sensibilità alle tossine del veleno, o un dolore fortissimo che lo avrebbe potuto portare anche alla perdita dei sensi. Questo tipo di mollusco, infatti, assorbe il veleno di altre creature come la caravella portoghese di cui si ciba. Il color blu da un lato e quello grigio dall’altro gli permettono di mimetizzarsi alla perfezione, rendendolo ancora più ...