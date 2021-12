Ginnastica: Ferrari Ufficiale della Repubblica, per le Farfalle Cavaliere al merito (Di venerdì 17 dicembre 2021) Vanessa Ferrari è stata insignita del titolo di Ufficiale della Repubblica italiana da parte del Quirinale. Alle Farfalle della Ginnastica ritmica invece (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Daniela Mogurean) è stato attribuito il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica italiana. La consegna delle Onorificenze è avvenuta durante la “Festa delle Medaglie” organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia nel Salone d’Onore del Coni. La Ferrari, medaglia d’argento ai Giochi di Tokyo 2020, aveva già ricevuto nel 2007 il titolo di Cavaliere della Repubblica per la vittoria ai ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Vanessaè stata insignita del titolo diitaliana da parte del Quirinale. Alleritmica invece (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Daniela Mogurean) è stato attribuito il titolo dialitaliana. La consegna delle Onorificenze è avvenuta durante la “Festa delle Medaglie” organizzata dalla Federazioned’Italia nel Salone d’Onore del Coni. La, medaglia d’argento ai Giochi di Tokyo 2020, aveva già ricevuto nel 2007 il titolo diper la vittoria ai ...

Advertising

PaoloBMb70 : RT @RaiSport: #Ferrari: 'L'argento di #Tokyo dedicato a chi ha creduto in me' 'L'esercizio migliore al momento giusto. #Parigi? Manca tant… - Luxgraph : Vanessa Ferrari torna sull'argento a Tokyo: 'Dedicato a chi ha creduto in me' - RaiSport : #Ferrari: 'L'argento di #Tokyo dedicato a chi ha creduto in me' 'L'esercizio migliore al momento giusto. #Parigi?… - glooit : Ginnastica:Ferrari,argento Tokyo dedicato a chi ha creduto in me leggi su Gloo - sportface2016 : Le parole di Vanessa #Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Ferrari Ferrari: "L'argento di Tokyo dedicato a chi ha creduto in me" Ricordando la finale del 2 agosto scorso, Ferrari ha aggiunto: "È stato tutto improvviso, la qualifica arrivata pochi giorni prima, poi avevo male ai tendini ma non volevo che problemi esterni mi ...

Vanessa Ferrari: 'Dedico l'argento olimpico a chi ha creduto in me' Intervenuta a margine della Festa delle Medaglie della Federginnastica al salone d'onore del Coni, parla Vanessa Ferrari, argento nel corpo libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: 'Negli anni sono cambiata tanto, sotto tanti aspetti, ma in gara la voglia di dare il massimo è sempre quella. Dedico questa ...

Ginnastica:Ferrari,argento Tokyo dedicato a chi ha creduto in me - Sport Agenzia ANSA Ferrari: "L'argento di Tokyo dedicato a chi ha creduto in me" "Negli anni sono cambiata tanto, sotto tanti aspetti, ma in gara la voglia di dare il massimo è sempre è quella. Dedico questa medaglia alle persone che veramente hanno creduto in me, soprattutto quan ...

Vanessa Ferrari torna sull'argento a Tokyo: "Dedicato a chi ha creduto in me" A margine della Festa delle Medaglie al salone d'oro del Coni, la ginnasta torna a parlare della medaglia ottenuta alle scorse Olimpiadi ...

Ricordando la finale del 2 agosto scorso,ha aggiunto: "È stato tutto improvviso, la qualifica arrivata pochi giorni prima, poi avevo male ai tendini ma non volevo che problemi esterni mi ...Intervenuta a margine della Festa delle Medaglie della Federginnastica al salone d'onore del Coni, parla Vanessa, argento nel corpo libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: 'Negli anni sono cambiata tanto, sotto tanti aspetti, ma in gara la voglia di dare il massimo è sempre quella. Dedico questa ..."Negli anni sono cambiata tanto, sotto tanti aspetti, ma in gara la voglia di dare il massimo è sempre è quella. Dedico questa medaglia alle persone che veramente hanno creduto in me, soprattutto quan ...A margine della Festa delle Medaglie al salone d'oro del Coni, la ginnasta torna a parlare della medaglia ottenuta alle scorse Olimpiadi ...