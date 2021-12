Gigi D’Agostino | un messaggio drammatico | “Sto combattendo contro una grave malattia”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 17 dicembre 2021)sconvolge i fan, sui social il suo. Il celebre dj rivela che sta male, che stada mesiuna, che soffre, che il dolore è costante. Un dolore che lo consuma. E’ il giorno del suo compleanno,compie 54 anni ma non è un giorno da festeggiare, confida che la sofferenza è grande e ogni parola arriva come un pugno a chi è cresciuto con la sua musica. Conduttore radiofonico, produttore discografico, i suoi annunci sono sempre stati altri. Si augura di trovare un po’ di sollievo, non dice altro, non specifica qualel’abbia reso così debole. Luigino Celestino Di Agostino, per tutti lui è...