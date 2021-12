Gigi d’Agostino sta male | l’amara confessione nel giorno del suo compleanno

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021)sta. Con un annuncio drammatico sui social neldel suo, il Dj per eccellenza, volto di una generazione, ha deciso di approfittare dei messaggi di auguri e di affetto che sono giunti in questa giornata per rivelareverità senza usare mezzi termini e rilanciando: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un graveche mi ha colpito in modo aggressivo”. Il dj noto anche comeDag, al secolo Luigino Celestino Di Agostino, ha deciso di raccontare ai fan quello che, nell’ultimo periodo, lo ha visto impegnato in una faticosa lotta e il suo post in poche ore ha raggiunto migliaia di like e decine di messaggi di forza e sostegno. In particolare, il dj di “L’amour toujours” e “Bla bla bla” ha ...