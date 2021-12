Gigi D’Agostino spiazza i fan: «Combatto contro un grave male aggressivo, il dolore non mi dà pace» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gigi D’Agostino ha messo da parte la musica e ha usato per la prima volta i social per parlare del suo privato e della malattia che lo affligge da tempo. «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace», ha scritto Gigi Dag in un post. Il musicista ha raccontato di come la sofferenza dovuta al malessere lo stia consumando, «mi ha reso molto debole. Ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo». L’artista ha chiosato con un ringraziamento al pubblico: «Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore». Musicista e produttore di musica dance, ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021)ha messo da parte la musica e ha usato per la prima volta i social per parlare del suo privato e della malattia che lo affligge da tempo. «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendounche mi ha colpito in modo. È uncostante, non mi dà», ha scrittoDag in un post. Il musicista ha raccontato di come la sofferenza dovuta alssere lo stia consumando, «mi ha reso molto debole. Ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo». L’artista ha chiosato con un ringraziamento al pubblico: «Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore». Musicista e produttore di musica dance, ...

