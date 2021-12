Gigi D' Agostino racconta la malattia che lo sta devastando | Sofferenza costante

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Proprio nel giorno del suo 54esimo compleanno,D'fa un bruttissimo 'regalo' ai suoi fan sparsi in tutto il mondo: di recente ha scoperto di avere una grave. Non è chiaro esattamente di cosa stia soffrendo ma con ogni probabilità si tratta di un tumore in forma aggressiva. " "Purtroppo, da diversi mesi, sto combattendo una graveche mi ha colpito duramente. Il dolore èe non mi dà pace. Lami consuma. Mi ha reso molto debole. Ma io continuo a lottare, spero di trovare un po' di sollievo. Grazie per tutti gli auguri che mi avete mandato oggi. Mi trasmettono molta forza. Mi hanno scaldato il cuore". Nato a Torino nel 1967, il suo nome originale è Luigino Celestino Di, ha compiuto 54 proprio oggi 17 dicembre. La ...