Gigi D' Agostino | la gravissima malattia | ' Dolore costante | non mi dà pace La sofferenza mi consuma'

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Come un fulmine a ciel sereno,D'ha annunciato sui social di essere affetto da una grave. Il dj e producer, pur non specificando di quale patologia si tratti, su Facebook e ...

Come un fulmine a ciel sereno,D'ha annunciato sui social di essere affetto da una grave malattia. Il dj e producer, pur non specificando di quale patologia si tratti, su Facebook e Instagram ha raccontato senza ...D'ha annunciato di essere affetto da un male aggressivo. ll noto deejay ha condiviso questa informazione con i fan in un post pubblicato sia su Facebook sia su Instagram, parlando anche ...Come un fulmine a ciel sereno, Gigi D'Agostino ha annunciato sui social di essere affetto da una grave malattia. Il dj e producer, pur non specificando di quale patologia si tratti, ...'Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza. mi scaldano il cuore' ha risposto l'autore di 'Bla bla bla' e 'L'amour toujour', i suoi due classici intr ...