Gigi D’Agostino e il brutto male che lo affligge | il post su Instagram

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Per ben tre mesi, da quando pubblicò per l’ultima volta sulle piattaforme social, non si è saputo più nulla di lui, il disc jockey per antonomasia. Ma adesso, in occasione del suo 54esimo compleanno e a distanza di diverso tempo, ha deciso di affacciarsi nuovamente dalla finestra del mondo virtuale, e di certo, non per i motivi migliori. In unrilasciato sulla sua paginaufficiale, infatti, il dj ha rivelato ai suoi fan di essere affetto da una grave malattia, contro la quale sta cercando di combattere con tutte le sue forze. Tra messaggi d’affetto e dolorose rivelazioni, le parole diIn molti lo hanno vissuto tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, mentre altri hanno imparato a conoscerlo solo di recente. ...