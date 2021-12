Gigi D’Agostino choc | “Sto combattendo contro un grave male”

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il dj, produttore discografico e conduttore radiofonico,ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere malato: "Purtroppo da alcuni mesi stounche mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi dà pace". "La sofferenza mi consuma — ha continuatoDag come viene chiamato l'artista nato a Torino (il suo vero nome è Luigino Celestino Di Agostino)— mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo…".ha poi ringraziato i fan: "Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. .. mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore. Tanto amore…".