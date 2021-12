Gigi D’Agostino: chi è, malattia, cosa fa oggi, fidanzata, figli, brani, Instagram (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gigi D’Agostino è un noto deejay e produttore discografico. Ha 54 anni ed ha dichiarato di essere affetto da una grave malattia: un annuncio che ha sconvolto i fan, che sperano si possa riprendere presto. Gigi sta vivendo un momento difficile, afflitto da un “dolore che non gli dà pace”. Scopriamo ulteriori dettagli sul re delle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021)è un noto deejay e produttore discografico. Ha 54 anni ed ha dichiarato di essere affetto da una grave: un annuncio che ha sconvolto i fan, che sperano si possa riprendere presto.sta vivendo un momento difficile, afflitto da un “dolore che non gli dà pace”. Scopriamo ulteriori dettagli sul re delle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Levis_Of : Ho appena appreso di Gigi D’Agostino. Solo tanta forza e un abbraccio per superare questo scoglio. ? - cometepija : RT @FrancoScarsell2: 'Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo'.Con questo annunc… - axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: 'Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo'.Con questo annunc… - FrancoScarsell2 : 'Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo'.Con questo ann… - infoitcultura : Gigi D’Agostino annuncia la malattia: “Sto combattendo contro un grave male” -