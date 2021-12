Giappone, incendio in un palazzo a Osaka: almeno 27 le vittime (Di venerdì 17 dicembre 2021) Giappone: almeno 27 persone potrebbero essere morte in un incendio divampato in un immobile commerciale nel quartiere centrale di Osaka. Lo rendono noto i vigili del fuoco locali. Dramma in Giappone: almeno 27 persone potrebbero aver perso la vita in un incendio A renderlo noto sono i vigili del fuoco. «Ventisette persone sono in arresto cardio-respiratorio» Ha detto un portavoce dei pompieri. Si tratta di un’espressione Giapponese per parlare di decessi non ancora ufficialmente confermati da un medico. «Il fuoco è stato identificato alle 10:18 della mattina (ora locale) al quarto piano di questo stabile di otto piani» Ha aggiunto il portavoce, spiegando che l’incendio è stato spento circa mezz’ora dopo. Si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021)27 persone potrebbero essere morte in undivampato in un immobile commerciale nel quartiere centrale di. Lo rendono noto i vigili del fuoco locali. Dramma in27 persone potrebbero aver perso la vita in unA renderlo noto sono i vigili del fuoco. «Ventisette persone sono in arresto cardio-respiratorio» Ha detto un portavoce dei pompieri. Si tratta di un’espressionese per parlare di decessi non ancora ufficialmente confermati da un medico. «Il fuoco è stato identificato alle 10:18 della mattina (ora locale) al quarto piano di questo stabile di otto piani» Ha aggiunto il portavoce, spiegando che l’è stato spento circa mezz’ora dopo. Si ...

