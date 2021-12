Gianluigi Paragone | il collegamento finisce male | gli spengono il microfono ma il labiale è chiarissimo VIDEO

Leggi su specialmag

(Di venerdì 17 dicembre 2021)è al centro di un nuovo siparietto a Dritto e Rovescio. Viene zittito dal conduttore, ma si capisce tuttoil, ma si capisce tutto (Mediaset Infinity)A Dritto e Rovescio, ieri sera, un altro siparietto dell’assurdo ha coinvolto Andrea Romano, del Partito Democratico e, di Italexit – No Europa per l’Italia. I due, confrontandosi su uno dei temi più caldi del momento, hanno notevolmente alzato i toni, portando il conduttore Paolo del Debbio a chiedere alla regia che aspegnessero il. L’invitato, però, non si è dato per vinto e con ilha lasciato ben intendere cos’altro avesse da dire. Parole dure. Leggi anche >>> Paolo ...