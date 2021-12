GIANCARLO MAGALLI | FACCIO CHIAREZZA PRIMA CHE LA VOLPE PARLI E SIGNORINI CASUALMENTE…

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 17 dicembre 2021)fadopo la condanna per diffamazione che ha ricevuto per un’intervista rilasciata su Chi nel novembre 2017, liquidati in via di provvisionale in 25mila e pagare 14mila euro di multa. Nell’occasione non risparmia nel suo stile qualche frecciata all’indirizzo di Adrianae Alfonso. Dato che tra 5…4…3…2…1 lainonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una multa (che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non devo pagare) e le spese legali (che pagherò). Questoche dica che sono stato condannato all’ergastolo o a 10 milioni di risarcimento. Per ...