(Di venerdì 17 dicembre 2021) Stasera, venerdì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5 ventottesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto dacon Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Ecco le anticipazioni del. Dopo l’uscita improvvisa di lunedì,Belli torna nella Casa per chiarire ciò che è rimasto in sospeso anche alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore e di quello che ha sentito dire sul suo conto. Inoltre, stasera ci sarà anche chi entra nella Casa per restare e portare una ventata di novità alle dinamiche del gioco. Treconcorrenti infatti varcheranno la Porta Rossa e si uniranno al gruppo: Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano. Altro giro di scelte nel loft di Cinecittà. Abbiamo appreso le decisioni di Carmen Russo, ...

Advertising

jhoestarr : È TRASH DA FAR PAURA ANCHE MENTRE TAGLIA I CAPELLI che personaggio, ragazzi grazie Alfonso #gfvip - bubinoblog : GFVIP: ALFONSO SIGNORINI ACCOGLIE TRE NUOVI 'VIPPONI', IL FACCIA A FACCIA ALEX-SOLEIL - Roberta92436957 : RT @thisissofi_: Tommaso che asfalta il circo Alex-Soleil dopo la perla di Stefania qualche giorno fa, Alfonso loro sono la mia vita???????? #G… - YosoyCandela27 : Alfonso finalmente un bono, e che cazz #gfvip - Michell94412494 : RT @thisissofi_: Tommaso che asfalta il circo Alex-Soleil dopo la perla di Stefania qualche giorno fa, Alfonso loro sono la mia vita???????? #G… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVIP ALFONSO

...in vista della nuova puntata in diretta che andrà in onda stasera su Canale 5 condotta da...//t.co/t636suwH3M #? BlogTivvu.com (@blogtivvu) December 17, 2021L'annuncio è stato fatto nell'ultima diretta dal conduttoreSignorini., pronti ad entrare tre nuovi concorrenti Il Grande Fratello Vip si appresta ad inaugurare l'edizione più lunga ...Grande Fratello Vip 2021 streaming e diretta tv: dove vedere il GFVip 6 in onda stasera - venerdì 17 dicembre 2021 - alle ore 21,30 ...Alfonso Signorini anticipa: “Alex Belli rientra nella casa del GF Vip per un confronto con Soleil” Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande ...