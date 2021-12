GF vip | Miriana gelosa di Soleil per la sua vicinanza intima con Biagio | cosa ha detto su di loro

Leggi su funweek

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Sta per tornare il Gf vip con una nuova puntata in diretta questa sera su Canale 5. Alfonso Signorini è pronto con le sue opinioniste a regalare tante sorprese ai telespettatori e ai concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia. Sono passati solo pochi giorni dall’ultimo appuntamento, ma i colpi di scena non mancano mai e tra tutti è spuntata la gelosia diTrevisan persta succedendo? LEGGI ANCHE:–GF Vip, Alex Belli entra di nuovo in casa? Le stories pubblicate non lasciano dubbi Gf vip,e la gelosia per: tutti i dettagli Trasembra stia nascendo qual, dopo l’uscita di Alex Belli per la modella tutto sembra andare nel verso sbagliato ed è proprio il suo compagno a coccolarla ...