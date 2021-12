GF Vip | Maria Monsè e la confessione agghiacciante | Pessima

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 17 dicembre 2021)è stata l'ultima concorrente ad essere stata eliminata - per lo 0,1% - dalla Casa del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini. Pare che la Showgirl sia stata mandata in nomination 14 volte ma, la, in un'intervista a 'Casa Chi' ha espresso le sue critiche verso alcune concorrenti ancora in gioco nella casa e, tra le tante, ha tirato 'accuse' verso Patrizia Pellegrino. La Showgirl dichiara di essersi sentita ferita e tradita dalla sua collega e dichiara: "Non appena sono entrata all'interno della casa sono stata accusata. Ricordo di avere un sorriso a 32 denti quando sono entrata, ma molti concorrenti si sono messe contro di me. Mi hanno giudicata falsa, guardandomi mentre fumavano una sigaretta". Continua dicendo: "Sono state dette cose su di me che nemmeno se fossi stato il loro peggior nemico ...