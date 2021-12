GF Vip: Manila rimarrà nella casa? (Di venerdì 17 dicembre 2021) Manila Nazzaro lascerà la casa? Nei giorni scorsi si è vociferato che l’ex miss italia avrebbe potuto lasciare la casa per motivi familiari, oggi Lorenzo Amoruso, suo compagno, ha spiegato le motivazioni. Domani sera Manila Nazzaro lascerà la casa del Grande Fratello Vip 6? L’ex miss Italia sarebbe rimasta volentieri all’interno della casa più spiata d’Italia purtroppo però sono sopraggiunti problemi familiari che non ha voluto spiegare, nello specifico, ai suoi coinquilini. Da quello che Manila ha fatto trapelare si pensa che ci siano problemi con il padre dei suoi figli, ma non ha voluto specificare nulla di più. Niente è stato confermato e per questo il web ha iniziato a ipotizzare, ipotesi che non sono affatto piaciute al compagno Lorenzo Amoruso. Lorenzo ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 17 dicembre 2021)Nazzaro lascerà la? Nei giorni scorsi si è vociferato che l’ex miss italia avrebbe potuto lasciare laper motivi familiari, oggi Lorenzo Amoruso, suo compagno, ha spiegato le motivazioni. Domani seraNazzaro lascerà ladel Grande Fratello Vip 6? L’ex miss Italia sarebbe rimasta volentieri all’interno dellapiù spiata d’Italia purtroppo però sono sopraggiunti problemi familiari che non ha voluto spiegare, nello specifico, ai suoi coinquilini. Da quello cheha fatto trapelare si pensa che ci siano problemi con il padre dei suoi figli, ma non ha voluto specificare nulla di più. Niente è stato confermato e per questo il web ha iniziato a ipotizzare, ipotesi che non sono affatto piaciute al compagno Lorenzo Amoruso. Lorenzo ...

Advertising

fanpage : Problemi familiari per Manila Nazzaro, la concorrente potrebbe lasciare questa sera il #GFvip - VelvetMagIta : #GFvip: Aldo Montano e Manila Nazzaro abbandonano in anticipo? Manuel Bortuzzo in lacrime #gfvip6 #VelvetMag… - zazoomblog : “Problemi familiari”. GF Vip cosa c’è dietro il caso di Manila Nazzaro. “Si sta facendo tutto il possibile” - #“Pro… - zazoomblog : “Problemi familiari”. GF Vip cosa c’è dietro il caso di Manila Nazzaro. “Si sta facendo tutto il possibile” - #“Pr… - ilary_paone : Grandiosa soleil sei la migliore del mondo lì dentro l'unica donna che ha Dimostrato tutto quello che avvisuto in 3… -