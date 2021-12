GF Vip | le anticipazioni del 17 dicembre | questa sera Alex Belli e Eva Grimaldi VIDEO

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Una nuova puntata del Grande Fratello Vip sta per tornare. Nel corso dellata del venerdì 17, nuovi Vipponi entreranno a far parte del cast disesta edizione del reality show, e non solo. Secondo quanto dichiarato da Alfonso Signorini nel breve live dedicato alledel programma, tornerà uno dei protagonisti di … L'articolo GF Vip, ledel 17e Evaproviene da Velvet Gossip.