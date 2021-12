GF Vip | i nuovi concorrenti entrano stasera nella Casa | scopriamo chi sono

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Grandi novità per il GF Vip, con dueche faranno il loro ingressoserata di oggi venerdì:chiingressi all’interno del reality (Via Screenshot)Alfonso Signorini è pronto ad annunciare iserata di venerdì. Stando alle indiscrezioni saranno tre iingressi all’interno della. I loro nomi non si conoscono ufficialmente, ma alcune voci stanno iniziando a circolare sui portali specializzati. Infatti un nuovo concorrente è stato svelato direttamente dalla rivista di gossip diretta da Signorini. Stando a Chi Magazine entreràEva Grimaldi, già protagonista dell’Isola dei Famosi. Infatti ...