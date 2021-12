Gf Vip | chi è Federica Calemme | nuova concorrente del reality

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Continua a regalare novità e colpi di scena questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, che è la più lunga della storia. Anche nello show di stasera, tutti i telespettatori e gli inquilini della casa avranno delle sorprese: accoglieranno nuovi partecipanti e andranno ad arricchire il cast delle edizioni del programma di Canale 5 più spettacolari e sorprendenti. Vediamo quindi chi entrerà in casa in base alle anticipazioni.è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. Stasera, venerdì 17 dicembre, farà il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia. Non è però un volto nuovo nel mondo televisivo, perché l'abbiamo vista come professoressa de "L'Eredità" durante la stagione dei quiz di Rai1 dal 2019 al 2020. Vecchia conoscenza del settore televisivo, visto che appartiene a "Miss Italia", ha vinto il premio "Miss Tv Sorrisi e ...