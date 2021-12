GF VIP, anche Davide Silvestri contro Soleil: ecco perché la decisione di nominarla (Di venerdì 17 dicembre 2021) Davide Silvestri contro Soleil Sorge: il vip intende nominare la fashion blogger e lo svela ai compagni Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan e Aldo Montano Davide Silvestri è sempre stato legato a Soleil Sorge e Alex ma adesso, da quando l’attore è stato squalificato, sta cercando di capire se anche Soleil è stata complice del gioco o se ne è stata vittima. Così ha iniziato a farle diverse domande. Ma è evidente che le sue conclusioni lo stanno portando contro la fashion blogger, dal momento che ha deciso di nominarla, come ha svelato ai suoi compagni Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan e Aldo Montano. “Adesso la mia nomination sarebbe per Soleil. Questo perché sento ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 dicembre 2021)Sorge: il vip intende nominare la fashion blogger e lo svela ai compagni Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan e Aldo Montanoè sempre stato legato aSorge e Alex ma adesso, da quando l’attore è stato squalificato, sta cercando di capire seè stata complice del gioco o se ne è stata vittima. Così ha iniziato a farle diverse domande. Ma è evidente che le sue conclusioni lo stanno portandola fashion blogger, dal momento che ha deciso di, come ha svelato ai suoi compagni Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan e Aldo Montano. “Adesso la mia nomination sarebbe per. Questosento ...

