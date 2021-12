GF Vip | Aldo Montano e Manila Nazzaro abbandonano in anticipo? Manuel Bortuzzo in lacrime

Advertising

SilviaTrevisa19 : Io spero che oggi per tutti i sportivi sia una gioia immensa nell' vedere ancora Aldo dentro la casa del Grande Fra… - infoitcultura : GF Vip, Aldo e la scena con Manuel che inverte i ruoli: cosa ha fatto mentre Lulù era a letto - zazoomblog : Colpo di scena al GF Vip: c’entra Aldo Montano cosa è successo - #Colpo #scena #c’entra #Montano - supermalaxx : - SoyMareluna : RT @Li_on000: VOTIAMO ALDO !!! #gfvip #aldo #aldoresta -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Aldo

... Miriana Trevisan eMontano che ha intenzione di nominarla. Sconti tra squadre, gruppi e vittorie, Davide crede di essere Jon Snow del GF? Davide Silvestri: "Soleil non è una vittima di ...Un cambio di rotta inaspettato. Un vero e proprio colpo di scena che riguarda proprio il livornese. Scopriamo cosa è accaduto nella casa più spiata della tv? Scopriamolo insieme.Manuel Bortuzzo piange per Aldo Montano via dal Grande Fratello Vip: “In confessionale mi hanno chiesto di te…”, la confidenza.Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata di stasera: arrivano tre nuovi concorrenti Nuova puntata del GF Vip in onda questa sera e Alfonso Signorini ...