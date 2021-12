Gf Vip 6 | Davide Silvestri intenzionato a nominare Soleil Sorge | le sue motivazioni

Leggi su isaechia

(Di venerdì 17 dicembre 2021), nonostante fosse molto legato ae Alex Belli, in questi giorni sta esternando più di una perplessità su tutta la vicenda che li ha visti protagonisti. In particolare, ha posto l’accento proprio sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Chiacchierando con alcuni compagni d’avventura ha, anzi, espresso la propria intenzione di nominarla. Ecco cos’hanno riportato i colleghi di Biccy.it. Adesso la mia nomination sarebbe per. Questo perché sento che mi ha portato un’energia negativa insieme ad Alex. Perché quell’atmosfera in camera era stancante. Poi valuto in base a quello che succederà. Il mio voto di cuore a pelle è per lei ed è quella la motivazione. Piuttosto cheun altro su cui non ho motivazione punto su lei. Se si offenderà dirò ...