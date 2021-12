GF Vip 6, arriva la reazione del fidanzato di Soleil Sorge (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nonostante quanto successo nella Casa del Grande Fratello Vip 6 con Alex Belli, sembra che il fidanzato di Soleil Sorge, l’imprenditore di origini siciliane Carlo Domingo del quale si è sempre detta molto innamorata, la stia ancora aspettando. L’uomo tuttavia non ha reagito affatto bene a quello che ha visto succedere tra Soleil e Belli: ovviamente è rimasto deluso dal comportamento della compagna, che si sarebbe aspettato diverso vista la fiducia che nutriva nei suoi confronti quando è entrata nella Casa di Cinecittà. A svelare tutto ciò è stata la madre di Soleil Sorge, la signora Wendy Kay, che sostanzialmente attribuisce tutte le colpe all’insistenza di Alex Belli. “Lui è a Milano, aspettando la sua uscita. Non è contento di vedere certe cose, lei lo ha ferito” ha detto la donna, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nonostante quanto successo nella Casa del Grande Fratello Vip 6 con Alex Belli, sembra che ildi, l’imprenditore di origini siciliane Carlo Domingo del quale si è sempre detta molto innamorata, la stia ancora aspettando. L’uomo tuttavia non ha reagito affatto bene a quello che ha visto succedere trae Belli: ovviamente è rimasto deluso dal comportamento della compagna, che si sarebbe aspettato diverso vista la fiducia che nutriva nei suoi confronti quando è entrata nella Casa di Cinecittà. A svelare tutto ciò è stata la madre di, la signora Wendy Kay, che sostanzialmente attribuisce tutte le colpe all’insistenza di Alex Belli. “Lui è a Milano, aspettando la sua uscita. Non è contento di vedere certe cose, lei lo ha ferito” ha detto la donna, ...

