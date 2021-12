GF VIP 6, anticipazioni 17 dicembre: abbandoni e nuovi ingressi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Stasera, 17 dicembre, il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di godersi i nuovi ingressi dei concorrenti della Casa più spiata d’Italia. Nella puntata odierna del Grande Fratello Vip, infatti, ci saranno molte emozioni e colpi di scena: pronti a scoprirli? Come ogni venerdì anche oggi andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, l’amato reality di Canale 5 che da mesi tiene incollati alla tv milioni di telespettatori. Il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa succederà oggi visto che secondo le anticipazioni il nuovo appuntamento con il reality sarà davvero ricco. Dopo l’annuncio del prolungamento del programma, infatti, tra i vipponi si è scatenato il caos: qualcuno ha deciso di lasciare la Casa (come Francesca Cipriani) mentre altri stanno ancora decidendo sul da farsi. Sembra che anche Aldo Montano ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Stasera, 17, il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di godersi idei concorrenti della Casa più spiata d’Italia. Nella puntata odierna del Grande Fratello Vip, infatti, ci saranno molte emozioni e colpi di scena: pronti a scoprirli? Come ogni venerdì anche oggi andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, l’amato reality di Canale 5 che da mesi tiene incollati alla tv milioni di telespettatori. Il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa succederà oggi visto che secondo leil nuovo appuntamento con il reality sarà davvero ricco. Dopo l’annuncio del prolungamento del programma, infatti, tra i vipponi si è scatenato il caos: qualcuno ha deciso di lasciare la Casa (come Francesca Cipriani) mentre altri stanno ancora decidendo sul da farsi. Sembra che anche Aldo Montano ...

