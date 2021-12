Getafe-Osasuna Liga | domenica H 18 30 | formazioni | quote | pronostici Azulones reduci dalla vergogna di Copa

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Si era intuito che la stagione delsarebbe stata molto sofferta ma sembrava che, faticosamente, Quique stesse riuscendo a raddrizzare un po’ la situazione, dando solidità, come dimostra il solo gol subito nelle ultime quattro partite di. Nell’impegno infrasettimanale didel Rey, invece, glisono clamorosamente caduti per 5-0 sul campo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sportli26181512 : Coppa del Re: in campo Valencia, Betis, Maiorca, Cadice, Getafe, Osasuna e Granada: In Spagna si giocano i 32esimi… - chaleeboh3131 : SOCCER MATCHES 12/16/21: PREMIER LEAGUE: LIVERPOOL CHELSEA COPA ITALIA: SPEZIA SPAIN COPA DEL REY: VALENCIA MALLO… - 3bdullahalfahad : Albacete v Cadiz 23:00 Atletico Baleares v Getafe 23:00 Atletico Mancha Real v Granada 23:00 Deportivo La Coruna Os… -

Ultime Notizie dalla rete : Getafe Osasuna

Infobetting

Commenta per primo In Spagna si giocano i 32esimi di finale di Coppa del Re, con diverse squadre di Liga in campo: tocca a Valencia, Betis, Maiorca, Cadice,e Granada. h 19 Amorebieta - Almeria h 19 Arenteiro - Valencia h 19 Talavera - Betis h 19 Llanera - Maiorca h 20 Lugo - Mirandes h 21 Albacete - Cadice h 21 Baleares -h 21 La ......00 Arenteiro - Valencia 19:00 CF Talavera - Betis 19:00 Llanera - Maiorca 19:00 Lugo - Mirandes 20:00 Albacete - Cadice 21:00 Baleares -21:00 La Coruna -21:00 Mancha - Granada 21:00Cadono due squadre della Liga spagnola nel secondo turno della Coppa del Re 2021/2022: viene sconfitto addirittura per 5-0 il Getafe contro un club di terza divisione.In Spagna si giocano i 32esimi di finale di Coppa del Re, con diverse squadre di Liga in campo: tocca a Valencia, Betis, Maiorca, Cadice, Getafe, Osasuna e Granada.